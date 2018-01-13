В Лондоне трюк Тома Круза над Темзой заблокировал движение транспорта

Суббота, 13 января 2018, 17:59

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В Лондоне в субботу временно остановили движение транспорта ради выполнения трюков голливудским актером Томом Крузом для фильма "Миссия невыполнима".

Об этом сообщает Associated Press.

Ради съемки в Лондоне остановили движение на мосту Блекфраерс, а всем лодкам на реке приказали покинуть местность.

Круз, известный тем, что самостоятельно выполняет собственные трюки в фильмах, бросился через крышу железнодорожного моста. Сцену снимали с вертолета, при этом было снято несколько дублей.

Сообщается, что поезда продолжали курсировать через железнодорожную станцию ​​Блекфраерс в обычном режиме.