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В Лондоне трюк Тома Круза над Темзой заблокировал движение транспорта

Суббота, 13 января 2018, 17:59
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В Лондоне в субботу временно остановили движение транспорта ради выполнения трюков голливудским актером Томом Крузом для фильма "Миссия невыполнима".

Об этом сообщает Associated Press.

Ради съемки в Лондоне остановили движение на мосту Блекфраерс, а всем лодкам на реке приказали покинуть местность.

Круз, известный тем, что самостоятельно выполняет собственные трюки в фильмах, бросился через крышу железнодорожного моста. Сцену снимали с вертолета, при этом было снято несколько дублей.

 

Сообщается, что поезда продолжали курсировать через железнодорожную станцию ​​Блекфраерс в обычном режиме. 

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