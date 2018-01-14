Минобороны Германии хочет сократить операцию Бундесвера против ИГИЛ

Воскресенье, 14 января 2018, 15:21

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен намерена сократить операцию Бундесвера против террористической группировки "Исламское государство", однако считает, что немецкие солдаты должны остаться на своей базе в Иордании.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В ходе посещения базы в аль-Азрак и визита в Амман 13-14 января она заявила, что с военной точки зрения ИГИЛ, в целом, разгромлено, поэтому число солдат, участвующих в операции Counter Daesh, можно уменьшить.

Сколько именно военных может быть сокращено, фон дер Ляйен не уточнила. Она сказала, что это будет зависеть от дальнейших задач Бундесвера в рамках миссии, характер которой, по ее словам, в дальнейшем может быть изменен по согласованию с международными партнерами, а также с правительством и парламентом ФРГ.

Министр, однако, подчеркнула, что операция Counter Daesh будет продолжена.

"ИГИЛ, несмотря на военное поражение, нельзя недооценивать. Нужно не допустить, чтобы джихадисты закрепились в районах, в которые они отступили", - отметила она.

Фон дер Ляен также подчеркнула, что Германия должна оставаться надежным партнером своих союзников.

В соответствии с действующим в настоящее время мандата, Германия может использовать для борьбы с ИГИЛ не более 1200 военнослужащих. 280 из них размещены в Иордании. С базы в аль-Азрак взлетают самолеты Tornado для разведывательных полетов над Сирией и Ираком. На этой базе размещен также самолет-заправщик Бундесвера.