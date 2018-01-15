Украина заняла второе место по объемам поставок в ЕС сливочного масла

Понедельник, 15 января 2018, 18:27

Украина оказалась на втором месте после Новой Зеландии по объемам поставок в ЕС сливочного масла.

Об этом на своей странице в Facebook написала торговый представитель Украины Наталья Микольськая.

В январе - ноябре 2017 года в ЕС было ввезено 2,3 тысячи тонн сливочного масла, при этом годовые объемы поставок по сравнению с 2016 годом увеличены почти в семь раз.

"Похожие тенденции и на глобальном рынке. По данным наших коллег из США, в январе - октябре 2017 Украина - восьмая в мире по объемам экспорта масла с общим объемом в 20,8 тыс. тонн и годовым ростом в три раза", - сообщила Никольская.

По результатам 2017 года Украина уже традиционно занимает первые места в снабжении зерна в ЕС.

Напомним, в период с 1 по 5 января Украина полностью выбрала квоты, как основные, так и дополнительные, на экспорт пшеницы и кукурузы в страны Евросоюза в 2018 году.

За первые 10 дней 2018 года Украина полностью исчерпала квоту на беспошлинные поставки меда, вина и яблочного соков в Евросоюз.