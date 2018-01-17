Украина рассчитывает на решение спорных вопросов новым правительством Польши - Дещица

Среда, 17 января 2018, 15:08

Украина надеется, что новое польское правительство будет реализовывать политику, направленную на решение спорных вопросов между Киевом и Варшавой.

Об этом в среду на брифинге заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает УНИАН.

Комментируя назначение Яцека Чапутовича новым министром иностранных дел Польши, Дещица сказал, что рассчитывает на развитие отношений с этой страной в русле добрососедства.

"Мы рассчитываем, что будем все же работать над тем, чтобы никакие спорные вопросы не были барьером между Украиной и Польшей. И надеюсь, что собственно политика, которая была обсуждена и заложена во время встречи двух президентов в Харькове, и которая направлена на то, чтобы находить выходы из сложившейся ситуации, если даже они сложные, будет реализовываться этим правительством ", - сказал дипломат.

"Надеемся, что мы сможем развить сотрудничество на таком же уровне в других сферах. Оно достаточно хорошо развивалось и найдется выход в ситуации с исторической политикой", - добавил посол.

По словам Дещицы, после новых назначений в польском правительстве Украина будет развивать дальнейшее сотрудничество с Польшей. Также он добавил, что "есть понимание того, что нужно продолжать это сотрудничество, которое достаточно хорошо развивалась в военной, военно-технической сфере".

"Польша подтвердила свою готовность дальше продолжать поддерживать политику санкций против России. И есть еще одна новая тема на повестке дня украинских и польских отношений - это большое количество украинцев в Польше, это уже более миллиона украинских иммигрантов, работающих в Польше, которые приумножают польскую экономику . Я думаю, что заинтересована и Украина, и Польша, чтобы продолжать этот уровень сотрудничества", - подчеркнул посол.