В Европарламенте назвали четыре шага для противодействия пропаганде РФ

Среда, 17 января 2018, 19:58

В Европейском парламенте назвали четыре шага, необходимые для усиления устойчивости ЕС перед вмешательством России в избирательные кампании и российской пропагандой.

Об этом шла речь во время дебатов в Страсбурге, посвященных влиянию российской пропаганды на страны ЕС, сообщает УНИАН.

Председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам, немецкий депутат Дэвид Макаллистер подчеркнул, что российская кампания по дезинформации направлена ​​на подрыв основ объективной журналистики и приводит к распространению предвзятой информации.

Он отметил, что необходимо усилить устойчивость ЕС и назвал четыре шага, которые необходимо реализовать.

"В первую очередь - беспристрастно расследовать российское вмешательство в избирательные кампании. Во-вторых, ввести целенаправленные санкции в связи с хакерством и публикацией сфальсифицированных конфиденциальных данных", - заявил Макаллистер.

Также он призвал сделать оперативную рабочую группу по стратегической коммуникаций (East StratCom Task Force) постоянной структурой ЕС, обеспечив ее надлежащим финансированием.

Кроме того, Маккалистер выступил за разработку эффективной стратегии по развитию коммуникаций и продвижения европейской политики и ценностей.