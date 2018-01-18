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ФБР выясняет, перечисляла ли Россия деньги на кампанию Трампа

Четверг, 18 января 2018, 15:48
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ФБР расследует, проводил ли известный российский банкир, близкий к президенту РФ, незаконные выплаты Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) в стремлении помочь Дональду Трампу в ходе президентской кампании 2016 года.

Об этом сообщает издание McClatchy со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием.

По данным источников, следователи контрразведки ФБР проверяют Александра Торшина, заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации.

Пока неясно, как долго следователи проводят проверку деятельности Торшина, который близок к президенту России и известен своими связями с Национальной стрелковой ассоциацией.

Отметим, что NRA является некоммерческой ассоциацией, которая объединяет сторонников права граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия. Ассоциация позиционирует себя как внепартийную и некоммерческую, для которой главная цель - защита Второй поправки к Конституции США (гарантирует право граждан на свободное хранение и ношение огнестрельного оружия).

Во время президентских выборов 2016 года NRA потратила 30 миллионов долларов на поддержку Трампа. Как известно, Трамп часто выступает за Вторую поправку.

Сообщается, что информация о проверке российского банкира появилась в тот период, когда расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно вмешательства РФ набрало обороты.

Пресс-секретарь офиса Мюллера отказался от комментариев по поводу данной информации.

Как известно, еще в 2016 году агентство Bloomberg сообщало, что судебные органы в Испании обвиняют Торшина, ведущую фигуру в партии Путина, в отмывании денег.

Испанские следователи ссылаются на почти 500-страничный внутренний отчет о том, что Торшин, который тогда был сенатором, наживал капитал, помогая мафиози отмывать средства через испанскую недвижимость и банки.

Отмечается, что следователи трех комитетов Конгресса США, ведущие расследование относительно вмешательства РФ, также проявили интерес к Торшину, который является членом NRA и принимал участие в нескольких ежегодных съездах.

В апреле 2017 года Дональд Трамп на съезде NRA благодарит за поддержку в 2016 году. "Я не подведу вас", - сказал президент США членам NRA (фото AP) 

Издание отмечает, что представитель ФБР отказался комментировать расследование.

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