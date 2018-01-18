Представительство ЕС считает некорректным заявление Минэнергоугля о конкурсах в директораты

Четверг, 18 января 2018, 19:36

Представительство ЕС отреагировало на заявление Минэнергоугля, в котором утверждается, что Евросоюз положительно оценил работу министерства по проведению конкурсов в директораты.

Ссылаясь на недавнее заявление Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Представительство подчеркивает, что ответственность за качество и результат процедуры отбора остается за соответствующим Руководителем государственной службы / Государственным секретарем, говорится на его странице в Facebook.

Заметим, по состоянию на вечер четверга ссылка, по которой было опубликовано заявление на сайте министерства, недоступна. Зато с текстом заявления можно ознакомиться на Facebook-странице ведомства.

В Представительстве отмечают, что Европейская Комиссия не имеет отношения к принятию отдельных кандидатов.

Кроме того, отмечают в Представительстве Евросоюза, отчет, на который ссылается Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и разработанный проектом технической помощи ЕС, не обязательно отражает позицию Европейского Союза.