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Представительство ЕС считает некорректным заявление Минэнергоугля о конкурсах в директораты

Четверг, 18 января 2018, 19:36
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Представительство ЕС отреагировало на заявление Минэнергоугля, в котором утверждается, что Евросоюз положительно оценил работу министерства по проведению конкурсов в директораты.

Ссылаясь на недавнее заявление Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Представительство подчеркивает, что ответственность за качество и результат процедуры отбора остается за соответствующим Руководителем государственной службы / Государственным секретарем, говорится на его странице в Facebook.

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Заметим, по состоянию на вечер четверга ссылка, по которой было опубликовано заявление на сайте министерства, недоступна. Зато с текстом заявления можно ознакомиться на Facebook-странице ведомства.

В Представительстве отмечают, что Европейская Комиссия не имеет отношения к принятию отдельных кандидатов.

Кроме того, отмечают в Представительстве Евросоюза, отчет, на который ссылается Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и разработанный проектом технической помощи ЕС, не обязательно отражает позицию Европейского Союза. 

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