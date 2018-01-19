В Европе растет число погибших от урагана "Фридерике"

Пятница, 19 января 2018, 07:46

В результате урагана "Фридерике", бушующего в нескольких европейских странах, в четверг погибли по меньшей мере десять человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Шесть человек погибли в Германии, еще двое - в Нидерландах и по одному человеку - в Бельгии и в Италии. Десятки человек были травмированы. Чаще всего причиной несчастных случаев становилось падение деревьев и различных предметов из домов, также произошли многочисленные ДТП.

Ураган привел к масштабным транспортных проблем в ФРГ, Бельгии, Нидерландах, Великобритании и Италии.

В Нидерландах во второй половине четверга был полностью приостановлено движение воздушного и железнодорожного транспорта. В Германии с 16 часов по местному времени по всей стране остановлено поезда дальнего следования. В ряде федеральных земель отменено также региональные железнодорожные пассажирские перевозки. Ураган привел к проблемам в работе ряда аэропортов в ФРГ.

В северной части Великобритании и Северной Ирландии за сильных снегопадов парализованы дороги, в результате чего десятки автомобилистов оказались заблокированными на заметенных снегом дорогах. Также из-за сильных порывов ветра и падения деревьев в стране были повреждены линии электропередач.