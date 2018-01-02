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Германия грозит Facebook штрафами за злоупотребление сбором данных без ведома пользователей

Вторник, 02 января 2018, 13:15
Версия для печати Комментарии

В антимонопольном ведомстве Германии обвиняют Facebook в сборе и обработке данных пользователей без их ведома и угрожают санкциями.

Соответствующее предупреждение компания уже получила, сообщает Deutsche Welle.

Как заявил руководитель Федерального антимонопольного ведомства Германии Андреас Мунд, Facebook проводит политику, которая действует вопреки европейским нормам по сбору и обработке данных пользователей. Такие действия со стороны американской компании расцениваются экспертами антимонопольного ведомства ФРГ как "злоупотребление доминированием на рынке".

В ведомстве убеждены, что пользователям приходится считаться с массивным сбором их данных, в том числе и из других источников, о которых не предупреждают.

Соответствующее предостережения относительно применения возможных штрафов американская компания получила в декабре прошлого года, отметил Мунд.

"Теперь мы увидим, как Facebook отреагирует на нашу критику", - пояснил руководитель контролирующего органа. Только после этого в ведомстве будут размышлять над санкциями, добавил Мунд.

Напомним, в декабре 2017 года в ведомстве предупреждали, что компания Facebook, которой, кроме соцсети, принадлежит также мессенджер WhatsApp, "собирает из третьих источников любой вид данных пользователей" и привязывает ее к Facebook-аккаунту.

Третьими источниками, кроме WhatsApp, назывались также платформа для обмена видео- и фотоматериалов Instagram, которая также принадлежит Facebook, а еще сайты других операторов, технически связанные с Facebook.

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