Эстония не позволила России открыть дополнительные участки на выборах президента

Вторник, 02 января 2018, 15:21

МИД Эстонии отказал посольству России в просьбе разрешить на выборах президента РФ открыть дополнительные избирательные участки.

Эту информацию службе новостей "Радио 4" подтвердила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Сандра Камилова, информирует ERR.

"Представительства других стран, которые ведут свою деятельность в Эстонии, имеют право проводить выборы только с разрешения МИД Эстонии. Проводить они их могут только в своих представительствах или консульствах. Исходя из этого посольство РФ может проводить выборы только в Таллинне, Тарту и Нарве", - отметила Камилова.

Ранее посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров сообщил, что посольство направило ноту Министерству иностранных дел Эстонии с просьбой разрешить провести голосование в нескольких эстонских городах, где проживают граждане России.

Посол отметил, что интерес к выборам достаточно большой, поэтому имеющихся помещений посольства и консульств недостаточно.

На выборах в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года в Эстонии для 85 тысяч российских граждан было открыто девять избирательных участков, в том числе четыре в Таллинне в помещениях посольства и консульства, четыре в помещениях генерального консульства РФ в Нарве, и еще один в консульской канцелярии посольства РФ в Тарту.

В целом в выборах в 2016 году в Эстонии приняли участие более 10 тысяч российских граждан.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.