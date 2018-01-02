КС Молдовы снова временно отстранил Додона с поста президента

Вторник, 02 января 2018, 16:08

Конституционный суд (КС) Молдовы временно прекратил полномочия Игоря Додона в связи с тем, что Додон отказался утвердить повторно выдвинутых премьером кандидатов на посты министров и вице-премьеров.

Такое решение Конституционный суд принял во вторник по требованию депутатов от правящей коалиции, сообщает молдавское издание NewsMaker.

По решению суда вместо Додона кандидатов теперь утвердит временно исполняющий обязанности президента - спикер парламента или премьер-министр.

Додон отказался одобрять кандидатуры членов правительства, поскольку на его взгляд кандидаты ранее скомпрометировали себя. Суд признал претензии Додона недостаточно обоснованными. В своем окончательном решении суд признал повторный отказ Додона утверждать новых министров и вице-премьеров нарушением его конституционных обязанностей.

Додон заявил, что решение Конституционного суда - за пределами здравого смысла.

"Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического", - прокомментировал Додон на своем Facebook.

Заметим, по такой же процедуре в обход Додона уже был назначен министр обороны Евгений Струза. Его кандидатуру Додон перед этим отклонял дважды.