Британия хочет торговое соглашение с ЕС до выхода из блока - Мэй

Суббота, 20 января 2018, 12:24

Британия хочет получить всеобъемлющее торговое соглашение и оборонительный договор с ЕС до того, как покинет блок.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает Reuters.

Мэй добавила, что ее правительство не стремится "собирать сливки" в переговорах, однако хочет иметь более глубокое торговое соглашение, чем, например ЕС имеет с Норвегией или Канадой.

"Речь идет не о собирании сливок (отбор лучшего)", - сказала она. "Мы хотим договориться о всеобъемлющей свободной торговле и договоре о безопасности. Мы находимся в разных стартовых позициях, чем Канада или Норвегия".

"Мы оставляем ЕС, но не Европу", - добавила она.

Как известно, в прошлом месяце европейские лидеры на саммите в Брюсселе формально согласовали переход к следующему этапу переговоров относительно выхода Великобритании из ЕС.