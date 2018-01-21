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Франция и Германия анонсировали подписание нового Елисейского договора

Воскресенье, 21 января 2018, 16:03
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Германия и Франция планируют подписать новый большой договор о франко-немецком сотрудничестве, который позволит углубить сотрудничество между странами.

Об этом говорится в заявлении на сайте президента Франции, приуроченному к 55-й годовщине подписания Елисейского договора.

Германия и Франция хотят углубить экономическую интеграцию и способствовать двусторонний гармонизации законодательства. Кроме того, они планируют усилить сотрудничество в области обороны и безопасности, и создать более тесные связи между гражданами стран.

"Франция и Германия стремятся еще больше расширить франко-германское сотрудничество, чтобы соответствовать политическим, экономическим, социальным и технологическим вызовам будущих десятилетий. При этом речь идет прежде всего о том, чтобы продвигаться на пути к более процветающей и конкурентоспособной, суверенной, единой и демократической Европе. Наше стремление состоит в определении общих позиций по всем важным европейским и международным вопросам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель во время встречи 19 января договорились разработать новый Елисейский договор.

22 января исполняется 55 лет со дня подписания канцлером Германии Конрадом Аденауэром и президентом Франции Шарлем де Голлем Елисейского договора, положившего начало немецко-французской дружбе.

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