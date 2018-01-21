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Нападение на отель в Кабуле: 18 погибших, среди них - 14 иностранцев

Воскресенье, 21 января 2018, 16:51
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В результате террористического нападения на отель "Интерконтиненталь" в столице Афганистана, Кабуле, погибли по меньшей мере 18 человек, включая 14 иностранцев.

Об этом заявил пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш, сообщает The Associated Press.

Даниш заявил, что 11 из 14 погибших иностранцев были сотрудниками частной афганской авиакомпании Kam Air.

Он добавил, что еще 10 человек были ранены, включая шесть офицеров сил безопасности и четырех гражданских лиц.

Авиакомпания Kam Air уже обнародовала заявление о том, что некоторые из ее рейсов отменяются из-за нападения.

По информации агентства Reuters, авиакомпания Kam Air сообщила, что около 40 ее летчиков и членов экипажей, многие из которых являются иностранцами, находились в отеле.

Как сообщалось, среди погибших есть гражданин Украины, он был сотрудником местной авиакомпании.

По информации МИД Украины, кроме погибшего украинца, в гостинице находилось еще несколько граждан Украины, они находятся в безопасности.

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