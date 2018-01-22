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В Сенате США договорились временно возобновить работу правительства

Понедельник, 22 января 2018, 20:23
Версия для печати Комментарии

Американские законодатели договорились о возобновлении полномочий федерального правительства через три дня после прекращения работы, так называемого "шатдауна".

Об этом сообщил лидер демократической партии в Сенате Чак Шумер, передает Reuters.

"Мы будем голосовать сегодня, чтобы снова возобновить работу правительства", - сказал Шумер.

Демократы настаивали на том, чтобы любое краткосрочное законодательство о бюджетных расходах на содержание правительства должно включать защиту для молодых незарегистрированных иммигрантов.

В свою очередь республиканцы заявили, что не будут вести переговоры по иммиграции, пока демократы не дадут им необходимых голосов для возобновления работы правительства.

Шумер отметил, что договорился с республиканским лидером Сената Митч Макконнелл по законопроекту о финансировании, который позволит правительству работать до 8 февраля и планировать решение вопроса мигрантов.

Напомним, 19 января представители демократической партии заблокировали проект бюджета правительства из-за того, что не смогли найти компромисс с республиканцами по поводу закона, защищающего от депортации мигрантов.

20 января федеральные ведомства США приостановили работу из-за отсутствия финансирования. Последний правительственный "шатдаун" в США состоялся в 2013 году и продолжался 16 дней.

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