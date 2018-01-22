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В Италии мужчина стрелял из ружья по прохожим: 5 раненых

Понедельник, 22 января 2018, 20:53
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Мужчина открыл стрельбу с балкона своего дома в итальянском городе Беллона в южной области Кампания.

Об этом сообщает ANSA.

Вооруженный ружьем мужчина кричал, что убил свою жену, после чего открыл огонь по людям, которые собрались возле дома.

 

Ранения получили пять человек, в том числе один из карабинеров, приехавших по вызову на место происшествия. Однако, сообщается, что ранения были легкие и угрозы жизни людей нет.

 

Сейчас мужчина забаррикадировался в своей квартире, правоохранители ведут с ними переговоры и уговаривают сдаться. Район полностью оцеплен полицией.

По информации La Repubblica, мужчину зовут Давиде Манго, ему 48 лет, он местный житель. Также отмечается, что его 14-летней дочери удалось убежать из дома.

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