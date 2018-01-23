"Мы не будем выполнять решение ПАСЕ": в Страсбурге начали переговоры о возвращении РФ

Вторник, 23 января 2018, 18:24

Перед заседанием специального комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы представители руководства парламента РФ сообщили, что даже в случае возврата не намерены выполнять ранее принятые решения ассамблеи.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"Некоторые резолюции не будут выполнены никогда. Вы должны это четко понимать", - заявил Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации РФ по международнім делам.

Его коллега, вице-спикер Госдумы Петр Толстой подтвердил его позицию относительно несогласия: "Мы будем дискутировать (о их содержании, - ред.) с нашими коллегами достаточно жестко - после того как вернемся в Ассамблею".

Как сообщалось, 23 января в Страсбурге состоится первое заседание ad-hoc (специального) комитета ПАСЕ, посвященное изменению правил и процедур ассамблеи.

Российская делегация настаивает, что согласится вернуться в состав ПАСЕ только в случае, если изменение правил ассамблеи гарантирует неналожение на РФ санкций в будущем.

Подробно о последних событиях в ПАСЕ читайте в материале - "Генсек Совета Европы начал открытую кампанию за "прощение" России".