Германия инвестировала в Украину $1,8 млрд за 9 месяцев 2017 года – МЭРТ

Среда, 24 января 2018, 13:24

По состоянию на 1 октября 2017 года Германия инвестировала в экономику Украины $1,8 млрд, из которых $1,1 млрд – это инвестиции в промышленность.

Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своей странице в Facebook.

По данным МЭРТ, наиболее популярным направлением для немецких инвестиций в Украину является производство автозапчастей и комплектующих, где уже было создано около 3000 рабочих мест, и только за последний год +2000.

"За 9 месяцев 2017 года двусторонняя торговля между Украиной и Германией выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а общий товарооборот составил почти $6,6 млрд. Украинский экспорт в Германию вырос на 23,1% и составил $1,6 млрд.

Наиболее популярными экспортными товарами стали электрические машины, семена и плоды масличных растений, руда, древесина и изделия из металлов", - сообщили в министерстве.