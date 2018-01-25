Секретарь "Венецианки": мы не согласны с ключевой претензией Венгрии к языковому закону

Четверг, 25 января 2018, 19:02

Венецианская комиссия не согласна с требованием Венгрии оставить в Украине возможность обучения исключительно на венгерском языке.

Об этом сказал секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт в интервью "Европейской правде".

"Нет, мы не разделяем эту позицию. Мы считаем, что государство может перейти от чисто венгроязычной системы к смешанной, при которой часть часов будет преподавание на венгерском, часть - на украинском. Более того, это даже лучше для самих учащихся, если они будут получать обучение на двух языках", - сказал Маркерт.

Однако он отметил, что критика венгров обоснована, пока нет гарантий для языков меньшинств. Необходимо, чтобы подзаконные акты установили эти гарантии - например, сколько часов должно быть обучение на языках меньшинств.

"Вместе с тем государственный язык также должен преподаваться в достаточном объеме, в частности, чтобы человек имел возможность интегрироваться, был конкурентным на рынке труда - а для этого нужно хорошо говорить на украинском, а не только на венгерском. Но само по себе двуязычное обучение - это преимущество", - сказал он.