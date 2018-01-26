"Представительство ДНР" в Марселе будет действовать, несмотря на требование прокуратуры

Пятница, 26 января 2018, 17:38

Так называемое представительство "ДНР" в Марселе уже запустило свой сайт и продолжает действовать, несмотря на требование прокуратуры Франции запретить деятельность этой организации.

Об официальном запуске сайта сообщил глава "представительства" Юбер Файяр в своем Twitter.

"Официальный запуск сайта представительства Донецкой Народной Республики во Франции www.donetsk-france.org", - написал он.

Напомним, во французском городе Марсель 25 сентября 2017 года состоялось открытие так называемого "представительства "ДНР". Его зарегистрировали в статусе общественного объединения, что не требует предварительного разрешения.

В ответ Франция заявила, что никогда не признавала так называемую "ДНР" и не имеет двусторонних контактов с псевдореспубликой.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью "Европейской правде" сообщила, что прокурор Франции обратился в прокуратуру округа Экс-ан-Прованс с иском о судебной ликвидации так называемого "представительства ДНР".

Первое заседание по этому делу должно было состояться в четверг, но было перенесено на 1 марта по просьбе ответчиков.