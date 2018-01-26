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Украина не включала Эстонию в список оффшорных стран - премьер

Пятница, 26 января 2018, 19:21
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Украина не включала Эстонию в перечень оффшорных территорий, она была включена в перечень стран, в которых ставка нераспределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налога на прибыль в Украине.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время телефонного разговора с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, сообщает сайт правительства.

"Эстонская сторона была также проинформирована, что НБУ не принимал никаких решений о включении Эстонии в список оффшорных территорий", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что действие указанного перечня распространяется исключительно на резидентов Украины, которые подают отчет о контролируемых операциях в налоговые органы Украины, а ГФС в соответствии с поданными отчетами определяет рискованные операции, подлежащие дополнительному контролю, по системе выявления рисков, как это действует в всем мире.

Также сообщается, что во избежание возможного недоразумения в проведении расчетов хозяйствующих субъектов, 24 января НБУ направил в украинские банковские учреждения директивное письмо с разъяснением об отсутствии законодательных оснований применять углубленный анализ эстонских компаний.

Ранее сообщалось, что Ратас на встрече с Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе заявил, что Эстонию необходимо немедленно исключить из списка оффшоров.

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