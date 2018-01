В результате взрыва у посольства в Кабуле есть погибшие, пострадали 80 человек

В результате взрыва, который произошел в субботу в столице Афганистана Кабуле, пострадали по меньшей мере 80 человек, есть погибшие.

Представитель министерства здравоохранения сказал, что несколько человек были убиты и не менее 80 ранены в результате взрыва в районе иностранных посольств и правительственных будиваель, сообщает Reuters.

О точном количестве погибших не сообщается. По словам очевидцев, на земле лежат много человеческих тел.

#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB