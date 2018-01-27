В результате взрыва у посольства в Кабуле есть погибшие, пострадали 80 человек

Суббота, 27 января 2018, 11:21

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В результате взрыва, который произошел в субботу в столице Афганистана Кабуле, пострадали по меньшей мере 80 человек, есть погибшие.

Представитель министерства здравоохранения сказал, что несколько человек были убиты и не менее 80 ранены в результате взрыва в районе иностранных посольств и правительственных будиваель, сообщает Reuters.

О точном количестве погибших не сообщается. По словам очевидцев, на земле лежат много человеческих тел.

#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB — TOLOnews (@TOLOnews) 27 січня 2018 р.

По предварительным данным, около старого здания министерства внутренних дел взорвали заминированный автомобиль скорой помощи у полицейского КПП.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за теракт.

Как сообщалось, в субботу, 27 января, в столице Афганистана в районе многих иностранных посольств и правительственных зданий прогремел взрыв.

Взрыв произошел через неделю после смертельного нападения террористов на кабульский отель "Интерконтиненталь", в котором погибли семь граждан Украины.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан". По последним данным, в результате нападения террористов на отель погибли 40 человек - почти вдвое больше, чем сообщалось ранее.