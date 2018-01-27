В результате взрыва у посольства в Кабуле есть погибшие, пострадали 80 человек

В результате взрыва, который произошел в субботу в столице Афганистана Кабуле, пострадали по меньшей мере 80 человек, есть погибшие.
Представитель министерства здравоохранения сказал, что несколько человек были убиты и не менее 80 ранены в результате взрыва в районе иностранных посольств и правительственных будиваель, сообщает Reuters.
О точном количестве погибших не сообщается. По словам очевидцев, на земле лежат много человеческих тел.
#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB— TOLOnews (@TOLOnews) 27 січня 2018 р.
По предварительным данным, около старого здания министерства внутренних дел взорвали заминированный автомобиль скорой помощи у полицейского КПП.
An explosion in downtown #Kabul, possible suicide attack, details to fallow.#Afghanistan pic.twitter.com/Od0Bdds6Mp— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 27 січня 2018 р.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за теракт.
Как сообщалось, в субботу, 27 января, в столице Афганистана в районе многих иностранных посольств и правительственных зданий прогремел взрыв.
Взрыв произошел через неделю после смертельного нападения террористов на кабульский отель "Интерконтиненталь", в котором погибли семь граждан Украины.
Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан". По последним данным, в результате нападения террористов на отель погибли 40 человек - почти вдвое больше, чем сообщалось ранее.