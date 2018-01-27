Земан выиграет выборы президента Чехии - прогноз

Суббота, 27 января 2018, 15:55

Действующий глава Чехии Милош Земан выигрывает второй тур президентских выборов.

Об этом свидетельствует математический прогноз агентства Median, информирует Aktualne.

По его данным, президентские выборы выиграет Милош Земан с 53% голосов избирателей. Прогноз базируется на суммировании данных первых районов. Погрешность может составить 1,5%.

Предварительный подсчет голосов также отдает победу Земану. После обработки более половины голосов избирателей Земан лидирует с 55%. Его оппонент, экс-глава Чешской академии наук Иржи Драгош получает поддержку 45%.

За неделю до выборов один из социологических опросов показал равные шансы кандидатов на победу, а второй продемонстрировал лидерство Драгоша.

Земан выиграл первый тур выборов, набрав значительно меньше, чем ожидалось - 38,6% голосов. Драгош занял второе место, его поддержали 26,6% избирателей.