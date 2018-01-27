Глава МВД Германии осудил "позорные преступления" на почве антисемитизма

Суббота, 27 января 2018, 17:53

Статистика совершенных в Германии преступлений антисемитского характера остается неизменно высокой.

Этот факт признал министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в комментарии информагентства epd, обнародованном в субботу, 27 января, сообщает Deutsche Welle.

По словам немецкого чиновника, в течение 2017 года правоохранительными органами ФРГ было зафиксировано около 1,5 тысячи таких правонарушений, что практически равно показателям предыдущих лет.

Сам министр назвал каждое такое преступление "позором". Де Мезьер констатировал также, что в Германии были случаи и ситуации, когда "людям угрожали или нападали на них через их иудейское вероисповедание". Несмотря на такие тенденции чиновник подчеркнул, что "борьба против любой формы антисемитизма остается частью государственного мышления" в Германии.

Так же де Мезьер назвал "само собой разумеющимся", что люди, которые прибывают в поиске убежища в Германию, должны "вполне" принимать такое отношение государственных органов ФРГ к антисемитизму.

Заявление де Мезьера прозвучало по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. В Германии память жертв Холокоста чтят на государственном уровне с 1996 года.