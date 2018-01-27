Найти
АКТУАЛЬНО

Пророссийский Земан выиграл президентские выборы в Чехии

Теракт в Кабуле: погибших уже 95, количество жертв продолжит расти

Земан выиграет выборы президента Чехии - прогноз

В МИД Польши разъяснили, кого будет наказывать закон о "бандеризиме"

Наводнение в Париже: уровень воды в Сене приближается к пику

Тиллерсон: "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность Европы

Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 40 человек, 140 раненых






Глава МВД Германии осудил "позорные преступления" на почве антисемитизма

Суббота, 27 января 2018, 17:53
Версия для печати Комментарии

Статистика совершенных в Германии преступлений антисемитского характера остается неизменно высокой.

Этот факт признал министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в комментарии информагентства epd, обнародованном в субботу, 27 января, сообщает Deutsche Welle.

 По словам немецкого чиновника, в течение 2017 года правоохранительными органами ФРГ было зафиксировано около 1,5 тысячи таких правонарушений, что практически равно показателям предыдущих лет.

Сам министр назвал каждое такое преступление "позором". Де Мезьер констатировал также, что в Германии были случаи и ситуации, когда "людям угрожали или нападали на них через их иудейское вероисповедание". Несмотря на такие тенденции чиновник подчеркнул, что "борьба против любой формы антисемитизма остается частью государственного мышления" в Германии.

Так же де Мезьер назвал "само собой разумеющимся", что люди, которые прибывают в поиске убежища в Германию, должны "вполне" принимать такое отношение государственных органов ФРГ к антисемитизму.

Заявление де Мезьера прозвучало по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. В Германии память жертв Холокоста чтят на государственном уровне с 1996 года.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:53
Глава МВД Германии осудил "позорные преступления" на почве антисемитизма
17:19
Арьев: Украину пытаются сделать виновной в неуплате российских взносов в ПАСЕ
16:46
Пророссийский Земан выиграл президентские выборы в Чехии
16:12
Теракт в Кабуле: погибших уже 95, количество жертв продолжит расти
15:55
Земан выиграет выборы президента Чехии - прогноз
15:38
Теракт в Кабуле унес жизни 63 человек, 151 - ранены
15:23
В МИД Польши разъяснили, кого будет наказывать закон о "бандеризиме"
15:01
МИД: украинцы в результате теракта в Кабуле не пострадали
14:51
фото
Наводнение в Париже: уровень воды в Сене приближается к пику
14:18
Тиллерсон: "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность Европы
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Савинок, для Европейской правды

Объединение неудачников: что мешает созданию новой большой коалиции в Германии

У Германии есть последний шанс избежать внеочередных выборов – в Берлине стартовали переговоры по созданию новой "большой коалиции". Однако уже сейчас к процессу формирования нового издания такой коалиции есть целый ряд вопросов, от ответов на которые и будет зависеть появление нового правительства.

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург

Секретарь Венецианской комиссии: из Венгрии звучат довольно искусственные требования к Украине

Томас Маркерт: "Президентский проект действительно нужно улучшить и привести в соответствие с нашими рекомендациями... Изменения нужны не только в вопросе отбора судей. В частности, меня поразили сроки создания антикоррупционного суда, прописанные в законопроекте..."


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  