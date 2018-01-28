В Дании договорились о значительном увеличении расходов на оборону на фоне угрозы РФ

Воскресенье, 28 января 2018, 17:13

Депутаты парламента Дании согласились выделить дополнительные $ 2.14 млрд на оборону в последующие шесть лет, называя Россию в числе крупнейших угроз безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно договоренностям, предложенными в октябре прошлого года, Дания также создаст в регионе Балтийского моря бригаду на 4000 военных.

До 2023 года военные расходы вырастут на 20% по сравнению с нынешним уровнем.

"Угроза со стороны России реальная и она растет, поэтому мы должны демонстрировать решимость к обороне - и у нас есть эта решимость", - сказал премьер Дании Ларс Лекке-Расмуссен.

Новое оборонное соглашение сосредоточено, в частности, на противодействии военным угрозам в сотрудничестве с союзниками по НАТО, а также на способности защищать датчан, а также эффективно бороться с растущей угрозой в киберпространстве.

Документ также предусматривает большее участие Дании в международных военных операциях в целях борьбы с терроризмом и уменьшения нелегальных миграционных потоков.

Дания сегодня тратит около 1,5,% ВВП на оборону, тогда как НАТО призывает все страны-члены увеличить эти расходы как минимум до 2%.