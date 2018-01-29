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Комитет Европарламента поддержал запуск процедуры санкций против Польши

Понедельник, 29 января 2018, 19:53
Версия для печати Комментарии

Профильный комитет Европарламента одобрил запуск против Польши процедуры в рамках статьи 7 Договора о ЕС, что может привести к лишению права голоса страны в Совете ЕС.

Об этом сообщает PAP.

Соответствующую резолюцию Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) принял сегодня, 29 января.

За резолюцию проголосовали 33 членов комитета, 9 были против.

В резолюции комитет ЕП "приветствует решение (Европейской) Комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 Договора о Европейском Союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение Комиссии к польским властям для решения проблемы".

Напомним, Европейская комиссия в декабре прошлого года впервые в истории решила начать процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса Польши в Совете ЕС.

Недавно Ярослав Качиньский, председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" заявил, что Польша не пойдет ни на какие уступки в споре с Евросоюзом по поводу судебной реформы в стране.

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