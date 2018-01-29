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Заместитель главы ФБР неожиданно подал в отставку - СМИ

Понедельник, 29 января 2018, 21:01
Версия для печати Комментарии

Первый заместитель главы ФБР США Эндрю Маккейб заявил сотрудникам бюро, что уходит в отставку с 29 января.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что Маккейб стал главной мишенью ярости Трампа к ФБР за вовлеченность бюро к расследованию возможного сговора между представителями его кампании и России во время выборов 2016 года.

Сообщается, что Маккейб имел право выйти на пенсию в марте этого года, однако из-за своего неиспользованного отпуска он мог уйти и раньше.

Однако его отставка стала неожиданностью даже для тех, кто ждал его уход на пенсию с марта.

По данным одного из источников, еще в пятницу не было никаких планов об отставке Маккейба. Источник сообщил, что сегодня утром его попросили уйти.

Другой источник, знакомый с вопросом, сказал, что это было "обоюдным решением".

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