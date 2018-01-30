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Эстония вручит Украине ноту в связи со списком оффшорных зон - глава МИД

Вторник, 30 января 2018, 18:39
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Эстония вручит Украине ноту, в которой объяснит Министерству финансов Украины специфику налоговой системы Эстонии, чтобы ее вычеркнули из списка стран "оффшорной зоны".

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, сообщает портал ERR.

"За первые недели действия этого списка эстонские предприятия столкнулись с неудобствами и несомненно понесли убытки, этот инцидент безусловно ухудшил экономические связи Эстонии и Украины. Для него следует как можно быстрее найти решение, чтобы он не превратился в политическую проблему в отношениях между нашими странами", - сказал Миксер.

"Речь идет о письме вице-канцлера Министерства финансов Эстонии Дмитрия Егорова его украинским коллегам, в котором он в соответствии с просьбой украинской стороны подробнее объясняет специфику эстонской налоговой системы. Эстония придерживается мнения, что мы ошибочно оказались в этом списке, поскольку наша налоговая система не позволяет скрывать прибыль или уклоняться от налогов. Мы надеемся, что эти объяснения позволят достичь цели, то есть исключение Эстонии из этого списка ", - добавил Миксер.

"Согласно пояснениям украинской стороны, действие списка должно распространяться только на украинские предприятия, которым в Эстонии принадлежат дочерние фирмы, а не на эстонских экспортеров. Наша позиция заключается в том, что включение Эстонии в этот список неоправданно и необоснованно", - отметил министр.

Напомним, 27 декабря 2017 украинское правительство одобрило решение о включении в список оффшорных зон 22 новых стран, среди которых были Эстония и Латвия.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк официальную ноту через внесение балтийской страны в список оффшорных зон.

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