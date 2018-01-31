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Во Франции задержали 4 человек по делу о нападении на Charlie Hebdo - СМИ

Среда, 31 января 2018, 08:31
Версия для печати Комментарии

Четыре человека взяты под стражу во Франции по делу о нападении на редакцию газеты Charlie Hebdo и магазин еврейских продуктов Hyper-Cacher в 2015 году.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на судебные источники.

Четверо мужчин в возрасте от 30 до 36 лет были задержаны в понедельник и вторник "для выяснения роли, которую они могли сыграть в поставках оружия" исполнителям терактов.

Нападение на редакцию Charlie Hebdo 7 января 2015 совершили братья Саид и Шериф Куаши, они убили 12 человек. Нападавших ликвидировали сотрудники полиции в ходе спецоперации.

После этого их сообщник Амеди Кулибали сначала застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем захватил заложников в магазине Hyper-Cacher, в ходе нападения он застрелил еще четырех человек. Во время штурма он был убит.

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