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Еврокомиссия до конца года оценит борьбу с коррупцией председательствующей в ЕС Болгарии

Четверг, 04 января 2018, 16:24
Версия для печати Комментарии

Еврокомиссия внимательно следит за внедрением механизмов по борьбе с коррупцией в Болгарии, которая с января этого года начала председательствовать в ЕС.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в Брюсселе.

"Что касается борьбы с коррупцией, то я считаю, что она является составной частью длительной работы с Болгарией в рамках механизма сотрудничества и проверки. И в докладе этого механизма в ноябре прошлого года Комиссия подтвердила свое долгосрочное обязательство по Болгарии в том, что касается продолжения борьбы против коррупции", - сказала Андреева.

По ее словам, Еврокомиссия предоставила конкретные рекомендации болгарской стороне и в Болгарии продолжается соответствующий законодательный процесс.

"До конца 2018 года мы оценим прогресс. То есть мы продолжаем работать вместе с болгарским правительством по вопросу борьбы с коррупцией", - добавила она.

Напомним, 2 января президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект о борьбе с коррупцией, принятый парламентом в декабре, заявив, что законопроект не позволит эффективно расследовать коррупционные схемы.

Еврокомиссия неоднократно упрекала Софию в том, что она не привлекала к ответственности и не наказывала коррумпированных чиновников.

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