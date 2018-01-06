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В Минюсте Германии заявили, что полиции не хватает 15 тысяч сотрудников

Суббота, 06 января 2018, 12:59
Версия для печати Комментарии

Полиции и службам безопасности в Германии не хватает 15 тысяч сотрудников, еще две тысячи рабочих мест нужно создать в судебной системе.

Об этом сказал министр юстиции Германии Хайко Маас изданием медиагруппы Funke, передает Deutsche Welle.

Как отмечается, за нехватки рабочей силы прошлого года немецкие полицейские были вынуждены работать 22 миллиона сверхурочных часов.

Министр призвал будущее федеральное правительство запланировать большие расходы на полицию и суды.

 "Люди могут потерять веру в правовое государство, если у них сложится впечатление, что их права не воплощаются в жизнь", - сказал он.

Профсоюз полицейских ранее призвала к созданию 20 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, в ряде городов Германии во время празднования в новогоднюю ночь было совершено серию нападений на сотрудников полиции и работников спасательных служб. Министр назвал такие правонарушения "абсолютно недопустимыми" и отметил необходимость эффективнее со стороны государства защищать полицейских и работников спасательных служб от нападений.

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