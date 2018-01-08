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В Польше меняют правительство, в отставку уходят от 5 до 10 министров

Понедельник, 08 января 2018, 17:00
Версия для печати Комментарии

Во вторник в полдень премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявит о существенных изменениях в составе правительства.

Эту информацию подтвердила в понедельник пресс-секретарь польского правительства Йоанна Копчинська в эфире телекомпании TVN24.

Об изменениях в понедельник сообщили также другие должностные лица, в том числе вице-спикер Сената Адам Белан. Он предупредил, что "перестановки будут глубокими, изменятся руководители важных министерств".

Имена министров, которые уйдут в отставку, пока не называют, хотя политическому руководству страны известны детали кадровых изменений. Адам Белан уверен, что некоторые назначения и отставки в правительстве "удивят".

В целом изменится "не более 10 министров", добавил политик. Маршалек Сената Станислав Крачевський подтвердил, что изменятся руководители "не менее 5, не более 10 министерств"

Пока не уточняется, будет сменен министр иностранных дел Витольд Ващиковский, однако ранее его неоднократно называли одним из ключевых кандидатов на отставку. Министр обороны Антони Мацаревич почти наверняка сохранит должность, прогнозируют польские наблюдатели.

О возможном преемнике Ващиковського читайте в статье "Кто возглавит МИД Польши и почему звучат жесткие заявления об Украине".

Примечательно, что премьер Моравецкий сразу после объявления нового состава правительства отбудет с визитом в Брюссель. Варшава намерена начать переговоры с Еврокомиссией о выходе из глубокого кризиса в отношениях Польши и ЕС.

Подробно о причинах этого кризиса – в репортаже "Последние дни старой Польши: как скандальная судебная реформа толкает страну прочь от ЕС"

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