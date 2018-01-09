Во Франции начато расследование против Apple

Вторник, 09 января 2018, 08:26

Во Франции открыто расследование против компании Apple в связи с умышленным замедлением скорости работы некоторых моделей смартфонов iPhone.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на агентство AFP.

По данным источников, расследование было открыто еще в пятницу и ведется специалистами ведомства по защите прав потребителей, которое относится к Министерству экономики Франции.

Сообщается, что расследование связано с жалобой ассоциации "Стоп запланированному старению" (HOP или Halte a l'obsolescence Programmee). Компанию Apple подозревают в намеренном сокращении срока работы некоторых своих продуктов.

На данный момент представители Apple во Франции не предоставили своих комментариев.

Как известно, так называемое запланированное старение - коммерческая практика, при которой производители создают свою продукцию таким образом, чтобы уменьшить срок ее работы, и соответственно, потребители вынуждены ее заменять.

Чтобы решить данную проблему, во Франции еще в 2015 году был принят закон, который сделал эту практику незаконной.