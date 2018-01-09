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Смена правительства в Польше: объявлены фамилии уволенных и новых министров






Смена правительства в Польше: объявлены фамилии уволенных и новых министров

Вторник, 09 января 2018, 13:32
Версия для печати Комментарии

В Польше объявили об изменениях в правительстве – ротации произошли в девяти министерствах.

Об этом сообщает TVN24.

Свои должности, в частности, потеряли глава МИД Витольд Ващиковский, глава МВД Мариуш Блащак, министр обороны Антони Мацеревич, а также министр финансов (эту должность до сих пор занимал премьер Матеуш Моравецкий), министры предпринимательства и технологий, инвестиций и развития, здравоохранения, окружающей среды, инфраструктуры.

При этом произошло назначение новых министров: Тереза ​​Червиньска стала новым министром финансов, Яцек Чапутович возглавил Министерство иностранных дел, Йоахим Брудзиньский стал главой МВД, Мариуш Блащак, который был министром внутренних дел, возглавил Минобороны.

Кроме того, главой министерства окружающей среды стал Генрик Ковальчик, министром здравоохранения – Лукаш Шумовский, министром инвестиций и развития – Ежи Квечиньский, министром предпринимательства и технологий – Ядвига Эмилевич, министром инфраструктуры – Анджей Адамчик.

Напомним, накануне сообщалось, что должности в правительстве Польши потеряют от 5 до 10 министров.

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