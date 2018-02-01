В ФРГ продолжаются коалиционные переговоры: договариваются о европейской политике

Четверг, 01 февраля 2018, 08:13

В Германии продолжаются коалиционные переговоры между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) Мартина Шульца, Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель и Христианско-социальным союзом (ХСС) Хорста Зеехофера.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Шульц в среду заявил, что лидеры партий договорились, что в центре нового коалиционного соглашения должно находиться европейская политика.

По его словам, лидеры партий едины в позиции, что "Европа и борьба за сильную, обновленную и укрепленную Европу должна стать одной из главных задач будущего немецкого правительства".

При этом, отметил Шульц, Германия должна тесно сотрудничать не только с Францией, но и привлечь к этой задаче восточную соседку - Польшу.

Стороны переговоров договорились также о темах пенсионного обеспечения, ухода за престарелыми и охране окружающей среды.

Участники переговоров отказались от нереалистичной цели сократить количество выбросов в атмосферу к 2020 году на 40% относительно 1990 года. Однако вместо этого они согласовали план сокращения выбросов на 55% к 2030 году.

Переговоры между СДПГ, ХДС и ХСС планируют завершить созданием новой "большой коалиции". В качестве ориентировочной даты завершения переговоров назывались 10-11 февраля.