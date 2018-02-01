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Израиль отзовет посла из Польши - СМИ

Четверг, 01 февраля 2018, 14:42
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Израиль в четверг примет решение об отзыве своего посла из Польши в ответ на принятие польским Сенатом скандального законопроекта об Институте национальной памяти, который вызвал жесткую реакцию Израиля.

Об этом сообщает Onet.Wiadomosci со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, согласно решению премьер-министра Беньямина Нетаньяху посол Анна Азари будет вызвана в Израиль и дипломатическая миссия в Польше останется без посла. Соответствующее решение может быть принято сегодня, 1 февраля.

"Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами, поскольку до тех пор, пока напряжение не снизится, нового посла не будет", - пояснил источник издания.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект, отметив, что он может иметь последствия для отношений Варшавы с Соединенными Штатами и Израилем.

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