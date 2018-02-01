В РФ хвалят Варшаву за запрет "бандеризма", но сетуют на польскую русофобию

Четверг, 01 февраля 2018, 17:34

Россия приветствует запрет бандеровской идеологии в Польше, но подчеркивает необходимость отказа от "неприкрытой русофобии".

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич, передает РИА "Новости".

"Закон носит избирательный характер. Резко осуждается чужой национализм, пропаганда бандеровской идеологии становится уголовным преступлением, с чем мы, разумеется, не можем не согласиться. В то же время делается вид, что не существует "своего" национализма, одним из проявлений которого сегодня выступает неприкрытая русофобия", - сказал Клинцевич.

По его мнению, оба эти вида национализма "опасны для польского общества".

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".