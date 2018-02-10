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Эрдоган: в ходе операции в Сирии был сбит турецкий вертолет

Суббота, 10 февраля 2018, 15:15
Версия для печати Комментарии

Вертолет ВВС Турции был сбит над юго-восточной турецкой провинции Хатай в ходе операции "Оливковая ветвь" в Сирии.

Эту информацию подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet daily news.

"Исполнители заплатят высокую цену за то, что сбили вертолет", - заявил Эрдоган.

Позже премьер Турции Бинали Йилдирим сообщил, что в ходе инцидента, в результате которого был сбит один из двух вертолетов погибли двое солдат.

По его словам, на этом этапе точно неизвестно, стал ли инцидент результатом внешнего вмешательства, расследование продолжается.

Как известно, турецкие сухопутные войска 21 января вошли на территорию Сирии и продвигаются в направлении города Африн при поддержке подразделений "Свободной сирийской армии".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал расширить наступление своих войск в Сирии против курдских подразделений, несмотря на призывы к воздержанию от западных союзников.

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