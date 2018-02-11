Премьер Британии в ближайшие недели обещает детальный план по Brexit

Воскресенье, 11 февраля 2018, 13:26

В ближайшие недели премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выступит с двумя речами по Brexit, чтобы более подробно описать путь выхода страны из Евросоюза.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве.

Великобритания надеется закрепить соглашение о переходном периоде в следующем месяце и договориться о долгосрочной торговой сделке в конце этого года.

Однако на прошлой неделе Брюссель заявил, что переходного соглашения может и не быть, а Лондон должен уточнить, чего он хочет от ЕС.

Эти вопросы правительство Мэй стремится рассмотреть в шести выступлениях премьер-министра и других старших министров в ближайшие несколько недель.

Первую речь Тереза ​​Мэй произнесет на конференции в Мюнхене в следующую субботу. В ней она определит отношения с ЕС в сфере безопасности. В другой речи Мэй представит видение будущего партнерства Великобритании с ЕС, хотя дата этого выступления еще не известна.

С речами выступят также министр иностранных дел Борис Джонсон, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, министр торговли Лиам Фокс и министр Кабинета министров Дэвид Лидингтон.