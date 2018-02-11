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Вице-канцлер Австрии назвал Косово частью Сербии

Воскресенье, 11 февраля 2018, 17:14
Версия для печати Комментарии

Вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе вопреки предыдущей политике его страны назвал Косово частью Сербии.

Об этом он сказал в интервью правительственному белградском изданию "Politika" накануне визита в Сербию, сообщает Kronen Zeitung.

"Косово, несомненно, является частью Сербии", - заявил Штрахе, отметив, что его партия резко критиковала признание независимости Косово Австрией несколько лет назад. Впрочем, по словам Штрахе, это факт, который сегодня изменить нельзя.

По мнению вице-канцлера, неправильно давить на Сербию в святи с признанием Косово Белградом. В то же время он считает, что Австрия как нейтральное страна могла бы сыграть роль посредника в косовско-сербских переговорах.

Штрахе также подчеркнул право сербов, живущих на севере Косово, на "самоопределение или автономию". Для этого нужны длительные и сложные переговоры, добавил он.

Напомним, Сербия, которая является кандидатом на вступление в ЕС, по требованию Брюсселя должна наладить свои отношения с Косово. Хотя формально Брюссель не требует дипломатического признания Косово, Белград к запланированному в 2025 году вступлению в ЕС должен подписать двусторонний сербско-косовский договор, который позволял бы Косово вступить в международные организации, включая ООН.

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