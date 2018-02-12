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Правительство одной из немецких земель требует остановить действие безвиза для Грузии

Понедельник, 12 февраля 2018, 08:27
Версия для печати Комментарии

Правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия призвало прекратить действие введенного в прошлом году безвизового режима с Грузией.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр по вопросам интеграции земли Йоахим Штамп написал соответствующее письмо исполняющему обязанности министра внутренних дел Германии Томасу де Мезьеру.

В письме сообщается, в частности, о том, что количество искателей убежища из Грузии резко возросла, и часть этих людей занимаются "криминальной деятельностью". В письме Штамп призвал де Мезьера принять меры на европейском уровне с целью прекращения безвиза для Грузии.

Федеральное министерство внутренних дел признало, что резкий рост количества искателей убежища из Грузии является проблемой.

"Принимаются соответствующие меры", - говорится в ответе Берлина.

В письме Штамп отметил, что в Германии в прошлом году количество искателей убежища с грузинскими паспортами выросла с 170 до 743 человек в месяц. При этом, как сообщает Федеральное управление по уголовным делам, некоторые из искателей убежища использует время рассмотрения их заявлений для осуществления "криминальной деятельности" на территории Германии.

Между тем вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе 10 февраля отметил, что правительство страны серьезно воспринимает беспокойство стран-членов ЕС. По его словам, пока нет оснований для приостановления визовой либерализации, однако необходимо, чтобы "граждане Грузии обратили внимание на ряд правил и не нарушали их".

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