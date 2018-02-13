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В США сенаторы требуют у Трампа ввести санкции против фигурантов "кремлевского списка"

Вторник, 13 февраля 2018, 08:11
Версия для печати Комментарии

В США три сенатора от Демократической партии подготовили резолюцию с требованием введения новых санкций против фигурантов "кремлевского списка".

Об этом сообщает Politico.

Сенаторы конгресса США Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес призвали президента Дональда Трампа усилить антироссийские санкции, что стало возможным благодаря принятому в 2017 году закону.

Демократы возмущены тем, что в январе администрация Трампа решила не вводить новые санкции против России.

"Недостаточность серьезности, которую демонстрирует администрация в условиях четкой угрозы национальной безопасности, является тревожной и так не может продолжаться", - сказал Кардин.

Как отмечается, авторы резолюции играют ключевую роль в разработке законодательства, касающегося санкций.

Напомним, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более триллиона долларов США. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний. При заключении списке Минфин использовал данные американского журнала Forbes, который ежегодно составляет список самых богатых людей мира.

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