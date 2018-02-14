Принц Дании Хенрик умер на 84 году жизни

Среда, 14 февраля 2018, 08:03

Супруг королевы Дании, принц Хенрик умер на 84-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте датского королевского дворца.

"Его Королевское Высочество принц Хенрик умер мирно во сне во вторник 13 февраля в 23.18 во дворце Фреденсборг. Ее Величество королева и двое сыновей находилисьрядом ", - говорится в сообщении.

В начале августа прошлого года принц Хенрик сделал противоречивое заявление, в котором выразил свое недовольство ролью, которую играет в общественной жизни как монарх, и заявил, что после смерти не желает быть похороненным рядом со своей женой, королевой Маргрете II. Королева согласилась с решением мужа, хотя это и противоречит традициям.

Анри Мари Жан Андре и принцесса Маргрете познакомились в 1960-х годах в Лондоне. Он работал в посольстве, а она - училась в Лондонской школе экономики. Они поженились в 1967 году. Французский дипломат стал принцем и сменил имя на Хенрик. У пары родилось двое сыновей - Фредерик и Йоаким. В 1972 году Маргрете стала королевой.