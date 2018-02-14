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В НАТО утвердили создание двух новых штабов и центра кибербезопасности

Среда, 14 февраля 2018, 19:50
Версия для печати Комментарии

Министры обороны стран-членов НАТО сегодня утвердили решение о создании двух новых командных структур.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы приняли решение о модернизации командной структуры НАТО. Среда безопасности в Европе изменилось, и НАТО реагирует", - сказал Столтенберг.

НАТО создаст новое командование Объединенных сил для Атлантики, чтобы защитить морские линии связи между Северной Америкой и Европой. Альянс также создаст новое командование для поддержки логистики и военной мобильности.

Столтенберг отметил, что решение о местонахождении новых структур и численности персонала будет принято в июне.

"Министры обсудили запуск двух новых командных структур Альянса. Решение об их местонахождении и необходимом уровне персонала будет принято на следующей министерской встрече в июне", - сказал он.

Министры также приняли решение создать Центры кибербезопасности в центральном гтабе объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE), расположенном в бельгийском Монсе.

Подробнее о модернизации структурs НАТО читайте в статье - "Стратегия сопротивления России: реформы ждут НАТО"

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