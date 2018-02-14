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НАТО следит за размещением "Искандеров" в Калининградской области - генсек

Среда, 14 февраля 2018, 20:04
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НАТО отслеживает военную деятельность РФ в Калининградской области и призывает к транспарентности в вопросе о возможном размещении тактических ракетных комплексов "Искандер".

Об этом заявил в генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Россия много лет назад заявляла о планах разместить "Искандеры" на постоянной основе в Калининграде. Мы видели размещения ранее, но их возвращали назад, они не оставались на постоянное базирование. Но мы видим, что Россия вкладывает средства в инфраструктуру, укрепляет присутствие в Калининграде. Я не буду комментировать, есть ли там сейчас "Искандеры" на постоянной основе, это касается разведданных", - сказал Столтенберг.

"Я призываю Россию быть прозрачной. Это одна из причин важности Совета Россия-НАТО, который мы используем для сообщения о военных учениях и военных потенциалах. Мы призываем Россию быть транспарентной", - добавил он.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия разворачивает в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" для постоянного базирования.

Позже эту информацию подтвердил председатель комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов.

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