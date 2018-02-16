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Генсек ООН: пришло время ввести правила ведения кибервойны






Генсек ООН: пришло время ввести правила ведения кибервойны

Пятница, 16 февраля 2018, 16:54
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш считает, что мир столкнулся с необходимостью установить дозволенные рамки межгосударственных кибернетических атак.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

Он напомнил, что взаимные удары в киберпространстве уже стали реальностью.

"Пришло время говорить о международных правовых рамках ведения кибернетической войны", - подчеркнул генсек ООН. Он предложил начать дискуссию по этому поводу на площадке Генассамблеи ООН.

Как известно, существуют схожие по названию международные правила вооруженных конфликтов. "Законы и обычаи ведения войны" более 100 лет назад были закреплены рядом международных конвенций, с тех пор много раз модифицировались. Их нарушение является международным преступлением.

В то же время в кибернетической сфере, по словам генсека, нет единства даже относительно того, что считать нападением. "Речь идет не только о кибератаках... Очень часто отсутствует консенсус относительно того, как вписать кибернетические войны в международно-правовые рамки", - подчеркнул он.

"Мне кажется, что единственная возможность это сделать - это если мы сядем все вместе, с участием ученых, специалистов - и согласуем базовые правила", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Гуттереш стал первым должностным лицом такого высокого уровня, инициировавшим согласование правил ведения кибервойны. В то же время более локальные инициативы звучали и раньше. В частности, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предлагал создать мировой киберсоюз.

Ряд европейских политиков предлагали считать кибератаки достаточным поводом для совместной контратаки НАТО.

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