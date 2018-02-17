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Глава МИД Германии назвал условие возможного ослабления санкций против РФ






Глава МИД Германии назвал условие возможного ослабления санкций против РФ

Суббота, 17 февраля 2018, 11:56
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что выступает за ослабление некоторых санкций, введенных против России, если на востоке Украины будет реализовано соглашение о прекращении огня с помощью миротворцев ООН.

Об этом он заявил сегодня в Мюнхене, сообщает Reuters.

Габриэль заявил, что это "нереалистично" настаивать на полной реализации Минских договоренностей, не предлагая перед этим некоторое ослабление санкций против РФ.

Министр иностранных дел Германии сказал, что существуют еще принципиальные различия относительно предложения России и других стран относительно введения миротворческой миссии ООН на восток Украины.

Однако, по мнению Габриэля, идея о введении миротворческой миссии ООН является "одним из немногих реалистичных вариантов", чтобы достичь определенного прогресса в прекращении насилия, в результате которого погибло около 10 000 человек в регионе с 2014 года.

Напомним, накануне министр иностранных дел Павел Климкин заявил о неудаче переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым относительно мандата миротворческой миссии на Донбассе.

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