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МИД Украины не поверило в "глубокое разочарование" у польского президента

Суббота, 17 февраля 2018, 16:38
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В МИД Украины считают необоснованным заявление о "глубоком разочаровании" Польши результатам переговоров украинского и польского вице-премьер-министров, которые прошли 16 февраля.

Об этом заместитель главы МИД Украины Василий Боднар написал в своем Twitter.

"Результаты переговоров на уровне вице-премьер-министров Украины и Польши были положительно оценены обеими сторонами. В этой связи считаю необоснованным "глубокое разочарование результатами переговоров", опубликованное канцелярией президента Республики Польша", - написал он.

Напомним, вице-премьер Украины Павел Розенко 16 февраля находился с визитом в Варшаве, где имел переговоры со своим польским коллегой Петром Глинским относительно скандального закона об Институте национальной памяти.

Сегодня, 17 февраля, в Польше заявили, что "глубоко разочарованы" результатами переговоров между украинским и польским вице-премьер-министрами, поскольку Киев до сих пор не принял решение по вопросу отмены моратория на эксгумацию польских захоронений в Украине.

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