Найти
АКТУАЛЬНО

Порошенко говорит, что получит от США не только "джавелины"

Порошенко: Украина будет вести переговоры с РФ, но только после деоккупации

В НАТО объяснили, почему Украина не является кандидатом на членство

"Я не буду отвечать": глава МИД Дании отказался говорить об украинских реформах

Климкин оправдал датского министра, который не стал говорить о реформах в Украине

Польшу возмутили переговоры с Украиной: не выполняются договоренности президентов

Премьер Польши: закон об ИНП должен был решить проблему "польских лагерей смерти"






Климкин оправдал датского министра, который не стал говорить о реформах в Украине

Суббота, 17 февраля 2018, 18:30
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал позицию своего датского коллеги Андреса Самуэльсена, который отказался отвечать на вопросы о реформах в Украине.

Об этом глава МИД Украины написал в своем twitter.

Павел Климкин призвал не критиковать датского дипломата по этому поводу.

"Не наезжайте на моего друга Андреса", - попросил он.

Министр также признал, что в ходе украинских реформ есть пробелы, из-за чего сложно говорить о них только положительно.

"Он (глава МИД Дании) прав, что стакан наполовину полон. К тому же у нас таких стаканов много и все их нужно наполнять", - пояснил Климкин, ссылаясь на слова датского коллеги.

Как сообщала "Европейская правда" в субботу на украинском ланче, организованном Фондом Пинчука, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен несколько раз подряд отказался отвечать на вопрос о том, идет ли Украина при президенте Петра Порошенко в направлении Запада, и сравнил данную тему с вопросами о том, "является ли стакан наполовину пустым или наполовину полным".

Похоже, что таким образом Самуэльсен пытался избежать критики официального Киева перед запланированным визитом в Украину.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:30
Климкин оправдал датского министра, который не стал говорить о реформах в Украине
17:45
Порошенко о диалоге с Польшей: Чувствительные вопросы следует убрать с повестки дня
17:01
Порошенко: мнение партнеров об антикоррупционном суде не является окончательной истиной
16:43
Порошенко говорит, что получит от США не только "джавелины"
16:38
МИД Украины не поверило в "глубокое разочарование" у польского президента
16:20
Порошенко: Украина будет вести переговоры с РФ, но только после деоккупации
16:16
Порошенко предостерег Польшу от шагов, которые угрожают диалогу - Цеголко
16:04
Порошенко: Мы не хотим победить Россию, нам нужна Украина
15:50
Спецпредставитель США верит в эффективность миротворческой миссии на Донбассе
15:39
В НАТО объяснили, почему Украина не является кандидатом на членство
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Петр Порошенко

Россия начинает Мировую гибридную войну: речь Порошенко в Мюнхене

"Русский мир" превращает все, к чему прикасается, в руины и упадок. Посмотрите на Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, оккупированные Донбасс и Крым. Похоже на то, что в соответствии с доктриной "русского мира" вся Европа должна выглядеть так как Калининград или оккупированный Донецк, а не наоборот (укр).

Юрий Онищенко (Брюссель), Сергей Сидоренко, Европейская правда

Язык ультиматума: как венгерская блокада подрывает отношения Украины с НАТО

Есть надежда, что НАТО согласится отойти от двойных стандартов и признать новый статус Украины после президентской встречи на саммите в июле. На пути стоит конфликт с Венгрией, которая открыто декларирует намерение "блокировать любое сближение Украины и НАТО".


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  