Климкин оправдал датского министра, который не стал говорить о реформах в Украине

Суббота, 17 февраля 2018, 18:30

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал позицию своего датского коллеги Андреса Самуэльсена, который отказался отвечать на вопросы о реформах в Украине.

Об этом глава МИД Украины написал в своем twitter.

Павел Климкин призвал не критиковать датского дипломата по этому поводу.

"Не наезжайте на моего друга Андреса", - попросил он.

Министр также признал, что в ходе украинских реформ есть пробелы, из-за чего сложно говорить о них только положительно.

Не наїздіть на мого друга Андреса :). Він має рацію, що склянка наполовину повна. До того ж у нас таких склянок багато і всі їх треба наповнювати :) https://t.co/yv6khoEKVF — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 лютого 2018 р.

"Он (глава МИД Дании) прав, что стакан наполовину полон. К тому же у нас таких стаканов много и все их нужно наполнять", - пояснил Климкин, ссылаясь на слова датского коллеги.

Как сообщала "Европейская правда" в субботу на украинском ланче, организованном Фондом Пинчука, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен несколько раз подряд отказался отвечать на вопрос о том, идет ли Украина при президенте Петра Порошенко в направлении Запада, и сравнил данную тему с вопросами о том, "является ли стакан наполовину пустым или наполовину полным".

Похоже, что таким образом Самуэльсен пытался избежать критики официального Киева перед запланированным визитом в Украину.