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США подозревают режим Асада в разработке нового химического оружия - СМИ

Пятница, 02 февраля 2018, 08:47
Версия для печати Комментарии

США подозревают, что власти Сирии могут разрабатывать новые виды химического оружия и президент Дональд Трамп готов рассмотреть дальнейшие военные действия для предотвращения химических атак.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию американских чиновников.

США считают, что президент Сирии Башар аль-Асад тайно сохранил часть запасов химического оружия, несмотря на соглашение между США и Россией, согласно которому Дамаск должен был отдать все оружие для уничтожения в 2014 году.

Вместо этого силы Ассада "развивали" свое химическое оружие и продолжали периодически использовать его в меньших количествах после мощного применения в апреле 2017 года в контролируемом повстанцам городе Хан-Шейхун.

Характеристики некоторых недавних нападений свидетельствуют, что Сирия может разрабатывать новое оружие и методы для удаления ядовитых химикатов, возможно, чтобы усложнить их отслеживание.

"Мы оставляем за собой право использовать военную силу для предотвращения или прекращения использования химического оружия", - сказал один чиновник на условиях анонимности.

Другой чиновник отметил, что администрация Трамп все же надеется, что усиление международных санкций и дипломатического давления помогут устранить программу химического оружия Асада.

Напомним, специалисты Организации по запрещению химического оружия в рамках лабораторных исследований доказали, что правительство Сирии причастно к химическим атакам против мирных жителей.

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